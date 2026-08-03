Crudo relato de la madre de Mailén Antonich: "No me dieron el derecho de reconocer a mi hija"
María volvió a cuestionar con dureza el accionar de la policía de Mar del Plata y reclamó respuestas a la Justicia por la investigación del caso.
En medio de la conmoción por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata, este lunes, familiares y allegados despidieron a los restos de joven durante el velatorio, María, su madre, denunció que no la dejaron reconocer el cuerpo y sostuvo que, si la policía hubiese actuado con mayor rapidez, el trágico desenlace podría haber sido diferente.
María contó que se encontraba en Buenos Aires acompañando a uno de sus hijos que juega al fútbol, cuando recibió la noticia de la desaparición de Mailén y viajó de inmediato a Mar del Plata. Visiblemente conmovida, la mujer sostuvo que atraviesa "un momento difícil, duro" y expresó su deseo de que "no le pase a ninguna más". Además, reveló: "Recién hoy vi el cuerpo de mi hija".
Durante su testimonio, insistió en que no se actuó con la rapidez necesaria cuando la familia avisó a las autoridades por la desaparición de la joven: "La Policía no actuó. Cuando fueron a hacer la denuncia no se la aceptaron. Solo los de la Comisaría 5° mandaron un móvil", aseguró.
También cuestionó el operativo realizado en el lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo de su hija y denunció que no le permitieron acercarse. "No nos dejaron pasar, vallaron el lugar. Nos trataban como si fuéramos la peor cosa. Decían que mis hijos habían hecho disturbios, cuando no fue así", sostuvo.
Para la mujer, una intervención más rápida podría haber cambiado el desarrollo de la búsqueda. "Pienso que si la Policía usara la ley como se debe, no sé si la hubiésemos encontrado con vida, pero hubiese sido más temprano, más rápido. Si tomaban la denuncia se mandaba un móvil. En Punta Mogotes hay policías, podrían haber mandado a alguien y no lo hicieron", lamentó.
Otro de los reclamos estuvo vinculado con el procedimiento judicial. La madre aseguró que no pudo reconocer oficialmente el cuerpo de Mailén y que tampoco recibió explicaciones sobre las lesiones que presentaba. "Yo me tuve que mover 400 kilómetros hasta el lugar donde estaba mi hija y no pude reconocer el cuerpo. Cuando le pregunté al fiscal por qué no me dejaron hacerlo, no tuvo palabras. Me dijeron que protegían mi integridad física, pero yo solo quería reconocer a mi hija. Es algo que nunca voy a entender", afirmó.
Además, cuestionó que hasta el momento no le informaron oficialmente el resultado de la autopsia. "Mi hija tiene el tabique quebrado, está hinchada por el deterioro del cuerpo. Tiene rasgaduras en la cabeza, como si le hubiesen dado con un pedazo de madera. Yo la toco y la miro porque nadie me dijo lo que había pasado", denunció.
En ese sentido, dejó un duro mensaje dirigido a la Justicia. "¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me va a devolver a mi hija, pero sí pido que esto no vuelva a pasar con otra nena más", expresó.
La causa judicial por el femicidio de Juana Mailén Antonich en Mar del Plata está a cargo del fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7. Por el hecho hay dos detenidos identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, los dos serenos que se encontraban en el predio donde encontraron el cuerpo de la joven.
Las sospechas sobre el hombre que trasladó a Mailén hasta el balneario
La mujer también hizo referencia a Valentín, el conductor de una Volkswagen Suran roja que trasladó a Mailén hacia el sur de la ciudad el día de su desaparición. Según explicó, conocía poco sobre él y fue una amiga de la víctima quien logró contactarlo a través de las redes sociales.
"Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado. ¿Por qué no fue cuando la estábamos buscando? ¿Por qué no dijo 'yo la traje'?", se preguntó.
En ese sentido, manifestó sus sospechas sobre su posible participación. "Creo que él puede estar involucrado porque, si ves que llevás a una persona a un lugar donde no hay nada, ¿la dejás? La podría haber aconsejado, más si dice que tenían un vínculo. Si tenía un vínculo, no la dejaba", expresó.
María también recordó que su hija había aceptado una oferta laboral por la necesidad de mantener a sus dos hijas, de seis y un año. "Ella fue por una necesidad. Salió a tratar de llevarles el pan y la leche a sus hijas", expresó.
Respecto del futuro de sus nietas, María confirmó que pedirá la guarda y que las llevará a vivir con ella a Buenos Aires. "Me las voy a llevar conmigo. Las voy a criar como crié a mi hija: siendo fuertes, educadas y trabajadoras. Hoy mis nietas están sin su mamá. Anoche Esperanza, la mayor, me decía: 'Abuelita, a mi mamá la mataron'. No encontré explicaciones. Hay que hacerse fuerte, porque si yo me derrumbo, se derrumban todos", relató entre lágrimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario