Femicidio de Mailén en Mar del Plata: una joven denunció otra falsa oferta laboral

La joven señaló que uno de los primeros indicios que despertó sus sospechas fue el horario en el que recibía las respuestas. "Me contestaba de noche, incluso de madrugada. Me decía que estaba muy ocupada haciendo entrevistas", recordó. A eso se sumó la insistencia permanente en asegurarle que era "la persona perfecta" para el puesto y el reiterado pedido para que le enviara fotos.

Con el correr de los días, y a modo de generar cierta confianza, la supuesta reclutadora le envió cuatro imágenes que, según Luz, estaban creadas con inteligencia artificial. "Me asusté y hasta se lo dije en tono de humor, pero me respondió que era un filtro y me envió más imágenes", explicó.

Cuando pidió la dirección para asistir a la entrevista, le indicaron un edificio ubicado sobre la avenida Colón, en la esquina con Buenos Aires, frente a una plaza. “Era en la zona del centro, me quedaba cerca por lo que lo vi como una oportunidad”, recordó la joven.

Sin embargo, sus sospechas aumentaron cuando la reclutadora se negó a indicarle el nombre de la supuesta estética.

"Todo me pareció muy raro y decidí no ir", afirmó. Después de cancelar la entrevista, tampoco recibió reclamos ni nuevos mensajes por parte de supuesta entrevistadora.

Tras conocerse el crimen de Mailén, Luz decidió publicar un video en sus redes sociales para advertir sobre lo ocurrido. A partir de esa publicación, aseguró que varias mujeres la contactaron para contarle que también habían sido citadas al mismo lugar, aunque bajo la promesa de otros empleos.

Además, sostuvo que intentó buscar en las redes sociales a la mujer que figuraba en el perfil de WhatsApp pero que únicamente encontró imágenes generadas con IA. "Tengo la sospecha de que la persona de la foto de perfil existe y que, en base a eso, crearon las otras imágenes con inteligencia artificial", señaló.

Por último, reflexionó sobre la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de buscar empleo mediante las redes sociales: "En mi caso tengo un techo, un plato de comida y una familia. No tenía tanta necesidad de ir a buscar trabajo, sino que quería ganar mi propio dinero. Pero hay gente, como en el caso de Mailén, que tenía dos hijos que alimentar. Es muy difícil que te den una entrevista de trabajo y, cuando finalmente aparece una oportunidad, lo primero que pensás es en ir", concluyó.