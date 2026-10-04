"Las reglas de juego no deben alterarse": rechazo del Instituto Consenso Federal a la suspensión de las PASO
La entidad difundió un comunicado para rechazar cualquier proyecto para eliminar o suspender las PASO de cara al 2027.
Ante las versiones y movimientos políticos en torno a la posible eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027, desde el Instituto Consenso Federal salieron al cruce con duras críticas hacia el oficialismo.
En este contexto, la entidad emitió un comunicado en el que expresaron su más enérgico rechazo a cualquier intento por parte del oficialismo de suspender o eliminar las PASO. Advirtió que modificar el sistema electoral por especulaciones coyunturales vulnera la democracia y cuestionó la búsqueda de beneficios políticos frente a una eventual derrota en las urnas.
"Las reglas del juego no deben alterarse por las necesidades de Milei", titularon el comunicado que lleva las firmas de Alejandro “Topo” Rodríguez, Maite Crespo Bjerg, Marcelo Marrocco, Gabriela Di Sascio, Marcelo Morales.
El comunicado completo del Instituto Consenso Federal contra la eliminación de las PASO
"LAS REGLAS DE JUEGO NO DEBEN ALTERARSE POR LAS NECESIDADES DE MILEI
El Presidente Javier Milei quiere alterar las reglas del juego electoral para evitar las consecuencias económicas y políticas que traería una eventual derrota en las PASO de su candidatura presidencial.
En la aventura de obturar la legítima expresión de la voluntad popular para agosto de 2027, el Presidente libertario está acompañado por un puñado de socios y algunos gobernadores que desean la continuidad de este modelo económico y político regresivo.
Desde el Instituto Consenso Federal rechazamos cualquier intento de suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.
Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales, los caprichos o los intereses del gobierno de turno.".
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