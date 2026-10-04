"Las reglas de juego no deben alterarse": rechazo del Instituto Consenso Federal a la suspensión de las PASO

En la aventura de obturar la legítima expresión de la voluntad popular para agosto de 2027, el Presidente libertario está acompañado por un puñado de socios y algunos gobernadores que desean la continuidad de este modelo económico y político regresivo.

Desde el Instituto Consenso Federal rechazamos cualquier intento de suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.

Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales, los caprichos o los intereses del gobierno de turno.".