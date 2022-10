La respuesta de Lautaro Maislin a Javier Milei por una acusación falsa

Ante esta grave acusación el cronista no dudó en responderle: "Que egocéntrico, pensar que toda la atención tenga que ser para vos, no perdería ni un segundo en esa falsa acusación Javier, están los videos. Saludos!".

La nota que desató la furia de Javier Milei

Algunos de los testimonios que recogió Lautaro Maislin en la vía pública al consultar a quien votaría en una hipotética segunda vuelta entre el economista y Cristina Kirchner.

"Es un payaso Milei. En un balotaje entre Milei y Cristina la voto a Cristina, porque es el pueblo", afirmó un hombre de unos 50 años.

"90 a 10 le gana. La gente está cansada de las mismas figuras de siempre. El país necesita un cambio. Milei es una persona transgresora, y también motiva a adquirir conocimiento. Gracias a Milei dejé de ser un bohemio y empecé a estudiar economía", agregó otro hombre cercano a los 35.

Al ser consultado sobre la postura de Milei a favor de la portación de armas, expresó: "No sé si estamos preparados para tener armas de fuego, pero si el ReNAr pidió un montón de armas y ahora las reparte entre chorros, estaría a favor de tener un arma". Cuando Maislin le repreguntó sobre esa afirmación, el entrevistado no supo argumentar y solo se limitó a responder: "No sé, pero se dice por ahí, lo leí en la web".

Un joven sub 20 también se manifestó a favor de Milei, y afirmó que "el peronismo ya no existe más". "Alberto y Cristina están difundiendo algo que ya no existe. Me gusta la forma de pensar de Milei. Estoy a favor del uso de armas. Usaría un arma para defender a mi familia", agregó.

Una mujer de 40, aproximadamente, sostuvo que "Cris es el pueblo, y los años que vivimos con ella fueron los mejores".

"La gente podía comer, podía viajar. El presente es difícil, pero cualquiera del Frente de Todos es mejor que Milei, que Macri, que todos. Y a pesar de las dificultados, por la herencia de Macri, la deuda y ese impulso inflacionario que nos dejó, yo sigo apostando al Frente de Todos y a Cris, porque son los únicos que apoyan al pueblo, y a la libertad también", agregó.

Por último, un hombre de unos 60 años sostuvo que "los que apoyan a Milei, o no piensan, o son muy fachos y se miran el ombligo y nada más".

"Sin dudas votaría a Cristina en un balotaje, porque hizo muchas cosas por los argentinos y sobre todo por la clase media y baja", concluyó.