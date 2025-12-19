Le embargaron el sueldo y el aguinaldo a la diputada Lorena Villaverde

Lorena Villaverde Lorena Villaverde

Morán libró un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que cumpla con el apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.

Esta causa se suma al escándalo por narcotráfico que la diputada libertaria enfrenta desde la campaña electoral, cuando se hicieron públicos registros judiciales del Estado de Florida que indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de intentar comprar un kilo de cocaína por 17 mil dólares.

Además, Villaverde mantiene un vínculo muy cercano con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y aportante de la campaña presidencial de Espert, vínculo que derivó en la renuncia del diputado a su candidatura en las elecciones Legislativas del 26 de octubre pasado.