Le embargaron el sueldo y el aguinaldo a la diputada Lorena Villaverde
La justicia de Río Negro trabó un embargo por 40,5 millones de pesos a la diputada libertaria Lorena Villaverde en el marco de una causa por fraude inmobiliario en la localidad balnearia de Las Grutas.
Complicada por su escandaloso prontuario vinculado al narcotráfico en la justicia de los Estados Unidos y sus estrechos vínculos con el narco Federico "Fred" Machado, el mismo que financió la candidatura de José Luis Espert, la diputada nacional de La Libertad Avanza Lorena Villaverde desistió de asumir su banca en el Senado y se refugió el Cámara de Diputados.
Ahora, la narcodiputada libertaria sumó nuevos problemas con la justicia. Es que la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, dispuso una medida cautelar para embargar sus haberes en el marco de una demanda por fraude en la compraventa de un lote en la localidad balnearia de Las Grutas.
La resolución del juez Santiago Morán dispone que el embargo preventivo sobre Villaverde será hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos. El magistrado, que aún no definió la cuestión de fondo, consideró cumplidos los requisitos para dictar la cautelar, debido a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora.
La denuncia contra Villaverde fue presentada por un vecino de Río Negro por el fraude en la compraventa de un lote en Las Grutas. El embargo deberá cubrir 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.
El denunciante demandó a Villaverde por haber recibido un boleto de compraventa con firmas certificadas, pero sin haber obtenido la posesión del inmueble. El juez Morán validó el embargo preventivo al considerar acreditada la existencia de cartas documento, recibos y constancias de mediación entre las partes.
Morán libró un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que cumpla con el apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento.
Esta causa se suma al escándalo por narcotráfico que la diputada libertaria enfrenta desde la campaña electoral, cuando se hicieron públicos registros judiciales del Estado de Florida que indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de intentar comprar un kilo de cocaína por 17 mil dólares.
Además, Villaverde mantiene un vínculo muy cercano con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y aportante de la campaña presidencial de Espert, vínculo que derivó en la renuncia del diputado a su candidatura en las elecciones Legislativas del 26 de octubre pasado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario