Freno a agencias de cobranza: Legislatura porteña aprobó un proyecto contra el acoso y las amenazas por deudas

Habilitación obligatoria y registro: Para operar en la Ciudad, las agencias de cobranza deberán contar con una habilitación oficial otorgada por el Gobierno porteño. Bancos y financieras no podrán vender carteras de morosos a firmas no autorizadas. Ante incumplimientos graves, la habilitación podrá ser revocada.

Responsabilidad profesional de abogados: Cada agencia o departamento interno de cobranzas (de entidades bancarias o comerciales) deberá contar con un abogado matriculado responsable. En caso de cometer abusos, amenazas o irregularidades, el profesional podrá ser denunciado ante el Colegio de la Abogacía, poniendo en riesgo su matrícula.

Tope a los llamados y contacto reiterado: Se limita el contacto a un máximo de 1 vez por día y hasta 2 veces por semana. Si el usuario atiende la llamada, la agencia no podrá volver a comunicarse durante el resto del día.

Regulación de bots e Inteligencia Artificial: Si la comunicación se realiza mediante un contestador automático o un agente virtual de IA, el sistema estará obligado a informarlo de entrada y a ofrecer de manera visible y accesible la opción de derivar la llamada a un operador humano.

Prohibición de falsas amenazas e intimidaciones: Queda prohibido amedrentar con penas de prisión, mentir sobre embargos sin orden judicial previa o amenazar con el quita de jubilaciones, pensiones o programas sociales.

Protección agravada para sectores vulnerables: Las maniobras de acoso contra jubilados, pensionados y personas con discapacidad recibirán sanciones económicas y multas severas.