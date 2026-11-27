El video de Patricia Bullrich tras la lograr la suspensión de las PASO en el Senado: "A mover el culo"
La senadora oficialista publicó un registro en el que se la ve caminando al ritmo de una canción de Illya Kuryaki por los pasillos del Congreso.
La frase "A mover el culo" se viralizó en torno a Patricia Bullrich por un video que la senadora publicó este viernes para festejar los avances legislativos del Gobierno en el Senado.
En el clip difundido en sus redes sociales, la jefa del bloque libertario aparece con lentes de sol en los pasillos del Congreso al ritmo de la canción "Coolo", de Illya Kuryaki and the Valderramas, celebrando las victorias parlamentarias del oficialismo.
La publicación funciona como una respuesta directa a los cuestionamientos que había recibido dos semanas atrás, cuando el periodista Alejandro Fantino la había apurado al aire con la frase "Mové el culo, Pato" para exigirle mayor actividad y resultados en la Cámara alta
En aquella emisión, Fantino había ironizado sobre la posibilidad de que Bullrich respondiera subiendo un video caminando y moviendo el culo al ritmo de la música, reto que la legisladora finalmente retomó tras lograr los votos en el recinto.
La chicana de José Mayans a Javier Milei que hizo reír a Patricia Bullrich
Como ya se informó, la reforma electoral impulsada por el Gobierno obtuvo este jueves la aprobación del Senado y será girada a la Cámara de Diputados para que, eventualmente, la convierta en ley.
Uno de los cambios más importantes para la elección nacional del año próximo es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que era la principal aspiración del oficialismo para, en teoría, lograr una mejora en la performance electoral de Javier Milei como candidato a la reelección.
En consecuencia, de aprobarse en la cámara baja los partidos deberán definir a sus candidatos mediante mecanismos internos previstos en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso, mientras que las alianzas electorales tendrán que establecer sus procedimientos de selección de acuerdo con sus propios reglamentos.
La ácida humorada de Mayans que hizo reír a Bullrich
En el marco del debate, fue el senador José Mayans quien puso una nota de humor, cáustico pero humor al fin, con una chicana dirigida a Milei que le arrancó una vistosa risa a Patricia Bullrich, involucrada directamente en el irónico chascarrillo.
El jefe de la bancada justicialista en la cámara alta calificó como "un verso” la iniciativa anarcocapitalista de eliminar las Primarias, agregando que se trata de “una improvisación más del Gobierno de Milei".
Incluso la achacó a la crisis política que atraviesa el Gobierno y a un Presidente con ínfulas reeleccionistas que "se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener" y, por tanto, ve amenazada su continuidad en el Poder Ejecutivo.
En ese marco, disparó la chicana: "¿Patricia mide bien? ¡Afuera! ‘Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto’, dice Milei", argumentando que que la exministra de Seguridad “mide el doble que el Presidente” y, con PASO o sin PASSO, “se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio”.
Bullrich, mientras tanto, no podía evitar reírse a sabiendas de que, le guste o no le guste a Milei, Mayans decía la verdad.
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