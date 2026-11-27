Como ya se informó, la reforma electoral impulsada por el Gobierno obtuvo este jueves la aprobación del Senado y será girada a la Cámara de Diputados para que, eventualmente, la convierta en ley.

Uno de los cambios más importantes para la elección nacional del año próximo es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que era la principal aspiración del oficialismo para, en teoría, lograr una mejora en la performance electoral de Javier Milei como candidato a la reelección.

En consecuencia, de aprobarse en la cámara baja los partidos deberán definir a sus candidatos mediante mecanismos internos previstos en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso, mientras que las alianzas electorales tendrán que establecer sus procedimientos de selección de acuerdo con sus propios reglamentos.

La ácida humorada de Mayans que hizo reír a Bullrich

En el marco del debate, fue el senador José Mayans quien puso una nota de humor, cáustico pero humor al fin, con una chicana dirigida a Milei que le arrancó una vistosa risa a Patricia Bullrich, involucrada directamente en el irónico chascarrillo.

El jefe de la bancada justicialista en la cámara alta calificó como "un verso” la iniciativa anarcocapitalista de eliminar las Primarias, agregando que se trata de “una improvisación más del Gobierno de Milei".

Incluso la achacó a la crisis política que atraviesa el Gobierno y a un Presidente con ínfulas reeleccionistas que "se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener" y, por tanto, ve amenazada su continuidad en el Poder Ejecutivo.

En ese marco, disparó la chicana: "¿Patricia mide bien? ¡Afuera! ‘Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto’, dice Milei", argumentando que que la exministra de Seguridad “mide el doble que el Presidente” y, con PASO o sin PASSO, “se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio”.

Bullrich, mientras tanto, no podía evitar reírse a sabiendas de que, le guste o no le guste a Milei, Mayans decía la verdad.