Leo Nardini recibió a Sergio Uñac en Malvinas Argentinas para supervisar la obra del nuevo teatro municipal
El intendente local y el senador nacional por San Juan recorrieron los avances de la futura sala teatral junto al diputado provincial Luis Vivona.
El partido bonaerense de Malvinas Argentinas fue escenario este jueves de un encuentro político de fuerte impronta municipalista. El intendente Leo Nardini recibió al senador nacional por San Juan y exgobernador provincial, Sergio Uñac, en una visita de la que también formó parte el diputado provincial Luis Vivona. Juntos, los dirigentes recorrieron las instalaciones del futuro teatro municipal, una obra estratégica que se encuentra en etapas avanzadas de construcción y que promete transformar la oferta cultural de la región.
La recorrida sirvió para consolidar una visión compartida sobre la gestión pública, centrada en el rol de la infraestructura como motor de desarrollo social, la generación de empleo y la cultura como herramienta de integración comunitaria.
Elogios a la gestión local y advertencias sobre el escenario social
Durante la visita, Nardini valoró la trayectoria de su par sanjuanino. "Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país", expresó el jefe comunal, remarcando que el proyecto se sostiene gracias a una década de orden fiscal y administración responsable.
Por su parte, Uñac elogió enfáticamente el impacto de la iniciativa: "Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas. Este polo de desarrollo cultural va a significar un antes y un después. El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor".
En el tramo final del encuentro, los dirigentes advirtieron sobre la compleja coyuntura que atraviesan los hogares argentinos, marcada por la caída del poder adquisitivo, la contracción del empleo y las secuelas sociales y de salud mental. Ante este panorama, remarcaron la urgencia de reconstruir políticas públicas duraderas que devuelvan la expectativa de futuro a la provincia y al país.
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