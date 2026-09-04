Leo Nardini recibió a Sergio Uñac en Malvinas Argentinas para supervisar la obra del nuevo teatro municipal

Elogios a la gestión local y advertencias sobre el escenario social

Durante la visita, Nardini valoró la trayectoria de su par sanjuanino. "Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país", expresó el jefe comunal, remarcando que el proyecto se sostiene gracias a una década de orden fiscal y administración responsable.