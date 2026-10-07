Ley de Financiamiento Universitario: rectores reclaman que Javier Milei cumpla con los fallos de la Justicia

En su fallo el magistrado cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”, que establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben prever expresamente su financiamiento. El juez destacó que el artículo 9 de la ley 27.795 establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Ejecutivo para realizar las adecuaciones necesarias.

Cormick también puso el foco en que Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, sino que se habían prorrogado las partidas del presupuesto 2023. Durante 2025, señaló, hubo seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.

Además, el juez citó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el costo total de la Ley 27.795 para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Ese contexto fue considerado relevante para analizar si efectivamente existía un impedimento presupuestario que justificara la suspensión de la ley.

Nueva Marcha Federal Universitaria

El fallo de Cormick llegó en la antesala de una nueva movilización de las universidades convocada para el jueves 15 de octubre que incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se realizará e desarrollará en coincidencia con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.

El cambio de escenario hacia el Palacio Legislativo se produce mientras el Congreso comienza a discutir las partidas para el próximo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos para sostener el sistema durante 2027.