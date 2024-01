Ley Ómnibus: exigen que Nicolás Posse, Luis Caputo y Federico Sturzenegger se presenten a comisiones

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó al Gobierno por el tratamiento del proyecto de ley y destacó la ausencia del asesor presidencial. "Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y no funcionarios, como Sturzenegger, al que se le garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle. No es funcionario público. ¿Qué es, otro fantasma como Conan? Esa es una de las más graves de las facultades delegadas".

"A mí no me votaron para hacer sugerencias. Acá ninguno creo que se considere tan poco como para hacer solo sugerencias al monarca", enfatizó.

Las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, se encuentran desde las 14 y se espera que el encuentro se extienda hasta las 20. Luego, habrá otro cónclave el día miércoles de 9 a 20.