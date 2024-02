Uno por uno, así votó cada diputado para la aprobación en general de la Ley Ómnibus

Tal como se preveía la Cámara de Diputados aprobó este viernes en general la Ley Ómnibus y luego pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes para comenzar el debate en particular. Después de más 29 horas de debate distribuidos a lo largo de tres días, la controversial iniciativa del gobierno de Javier Milei obtuvo 144 votos a favor y 109 en contra. No hubo abstenciones, un diputado no votó (Martín Menem que por ser presidente del cuerpo no vota a menos que se registre un empate) y hubo tres ausentes.