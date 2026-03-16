$LIBRA: Con un Javier Milei cada vez más complicado, avanza la investigación en la Justicia y en Diputados

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De acuerdo con esa reconstrucción, Novelli mantuvo ocho contactos con Milei ese día. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje del mandatario libertario en el que promocionó el token y fue clave para que miles de inversores, confiando en su figura, se lanzaran a comprarlo, se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

Minutos más tarde, y tras la disparada de la cotización del token, unas pocas billeteras, con información privilegiada vendieron sus activos, tomaron ingentes ganancias y consolidaron grandes pérdidas a otros inversores. La estafa estaba consumada.

El análisis del teléfono también detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, quien tuvo al menos siete contactos con el empresario a la largo de esa misma noche.

javier milei karina Javier y Karina Milei.

Además, la pericia registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante poco más de cuatro minutos. En los registros también aparece una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel alrededor de las 22.12.

Ahora, los miembros de la Comisión Investigadora $LIBRA prometieron dar a conocer esta tarde a las 16 más detalles de estos nuevos elementos que dan cuenta de la participación de Milei y su círculo más cercano en el escándalo.

Estafa libertaria

El escándalo caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de esa criptomoneda, presentándola como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina.

Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente —llegando a superar los 5 dólares por unidad tras arrancar en cero antes del tuit presidencial— pero horas después se desplomó. Diversos análisis señalaron que el comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas.

javier milei hayden davis

Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados, mientras un pequeño grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias tras vender sus posiciones antes del colapso del precio.

A raíz del escándalo, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora especial para analizar el caso, citar a funcionarios del Poder Ejecutivo y reunir pruebas sobre el origen y la promoción de la criptomoneda.

Ese cuerpo legislativo realizó audiencias, solicitó informes y tomó declaraciones durante varios meses. En noviembre de 2025 presentó su informe final, en el que sectores de la oposición señalaron que el presidente habría tenido una “colaboración imprescindible” en la maniobra, aunque el oficialismo cuestionó esas conclusiones.

Javier Milei y sus u$s5 millones

Un documento encontrado en el teléfono de ovelli pasó a formar formar parte de la investigación judicial que analiza la cripto estafa. Se trata de una anotación en la que se menciona un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del token.

El archivo fue detectado por el peritaje del celular del empresario Novelli y describe un presunto esquema de pagos relacionado con la difusión pública del proyecto. Según surge de ese registro, el entendimiento contemplaría distintos desembolsos asociados al respaldo que el presidente Milei dio a la iniciativa.

tuit milei libra

Entre los detalles que aparecen en la anotación se menciona un primer pago de “1,5 millones de dólares en tokens o efectivo”, seguido de otro monto similar condicionado supuestamente a que el mandatario realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda.

El esquema también incluiría un tercer tramo cercano a los dos millones de dólares, que estaría vinculado a la eventual firma de un acuerdo de asesoramiento. Total 5 millones de dólares. De acuerdo con la información incorporada a la causa, el documento habría sido creado pocos días antes de que el Presidente difundiera en sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA.