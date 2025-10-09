Lilia Lemoine cantó en Mendoza y en redes le recordaron a Fred Machado: "Te va a hacer cantar la Justicia"
Como fiel soldado de Javier Milei, la diputada acompaña la actividad presidencial en cada sitio que pisa el mandatario y muestra su total fanatismo sin pudor.
Lilia Lemoine es, sin lugar a dudas, uno de los soldados más fieles que tiene Javier Milei. Ni lerda ni perezosa, la diputada de La Libertad Avanza invierte todo su tiempo en acompañar al Presidente a cada lugar al que asiste en plena campaña electoral de cara a los comicios legislativos nacionales.
Pese a que esta semana tuvo que enfrentar las versiones que la vincularon al presunto narcotraficante Fred Machado -al igual que sucedió con José Luis Espert-, la legisladora no dudó en viajar a Mendoza junto a la comitiva presidencial y mostrarse cerca de la militancia libertaria.
Allí, fue filmada cantando "Kuka tira piedra" junto a jóvenes adherentes al Gobierno nacional y compartió el clip en sus redes sociales: "La militancia de Mendoza me pidió que cante... #CucaTiraPiedra", escribió en su cuenta de X, dando paso a un nuevo acto delirante a los que nos tiene acostumbrados.
Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y en cosechar comentarios mayoritariamente negativos: "Dedicate a chupar joystick Lilia, que este nuevo papel tuyo es lamentable"; "En Tribunales ya te van a pedir que cantes también. Remember"; "¿Y a vos por cuánto tiempo te seguiremos manteniendo?"; "Poca gente, ¿por qué no ampliaron el plano?"; "Vamos a ver cuando te haga cantar la Justicia"; fueron sólo algunos de los comentarios en contra de la diputada.
Lilia Lemoine negó vínculos con Fred Machado: "No le conozco la cara"
La diputada de La Libertad Avanza aseguró que no conoce a Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. "Lo habré saludado, como saludo a todo el mundo", aclaró.
“Yo era miembro del equipo de comunicación estratégica. No conocía a nadie a esa época. Si me lo crucé, la verdad que es que no le conozco la cara”, sostuvo Lemoine luego de que Machado contara que había visto una sola vez a la diputada durante una reunión con José Luis Espert y Luis Rosales en el marco de la campaña de 2019.
“No tengo idea cuántas veces vi. Creo que nunca hablé con él. Lo habré saludado amablemente, como saludo a todo el mundo”, aclaró.
La diputada dijo estar al tanto de los dichos de Machado y le restó importancia al encuentro, del cual, según el empresario, también formaron parte otros asesores de Espert. “No conozco a Fred Machado como persona, no tengo idea”, reiteró Lemoine.
A raíz de la denuncia y posterior renuncia de José Luis Espert a su candidatura de cara a las elecciones legislativas de octubre, la diputada advirtió: “Como siempre dijimos, esta gente va a tratar de sacarnos, van a tratar de sacarme a mí si pueden, a todos. Ellos tienen a Juan Grabois procesado, es un delincuente y nadie dice nada. Ellos van a tratar de romper el Gobierno”.
