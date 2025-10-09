Lilia Lemoine cantó en Mendoza y en redes le recordaron a Fred Machado: "Te va a hacer cantar la Justicia"

image

Lilia Lemoine negó vínculos con Fred Machado: "No le conozco la cara"

La diputada de La Libertad Avanza aseguró que no conoce a Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. "Lo habré saludado, como saludo a todo el mundo", aclaró.

“Yo era miembro del equipo de comunicación estratégica. No conocía a nadie a esa época. Si me lo crucé, la verdad que es que no le conozco la cara”, sostuvo Lemoine luego de que Machado contara que había visto una sola vez a la diputada durante una reunión con José Luis Espert y Luis Rosales en el marco de la campaña de 2019.

“No tengo idea cuántas veces vi. Creo que nunca hablé con él. Lo habré saludado amablemente, como saludo a todo el mundo”, aclaró.

La diputada dijo estar al tanto de los dichos de Machado y le restó importancia al encuentro, del cual, según el empresario, también formaron parte otros asesores de Espert. “No conozco a Fred Machado como persona, no tengo idea”, reiteró Lemoine.

A raíz de la denuncia y posterior renuncia de José Luis Espert a su candidatura de cara a las elecciones legislativas de octubre, la diputada advirtió: “Como siempre dijimos, esta gente va a tratar de sacarnos, van a tratar de sacarme a mí si pueden, a todos. Ellos tienen a Juan Grabois procesado, es un delincuente y nadie dice nada. Ellos van a tratar de romper el Gobierno”.

