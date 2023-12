Diputados: Lilia Lemoine juró su banca con "la emoción de ser abanderada en el colegio"

Embed

Lemoine estuvo en las últimas semanas alejada de las cámaras luego de los varios exabruptos que dejó durante la campaña presidencial y recién reapareció hoy para jurar su banca.

Antes del balotaje Lemoine había quedado en el ojo de la tormenta luego de adelantar que presentaría un proyecto de ley para que los hombres pudiesen renunciar a la paternidad al tiempo que había amenazado a los trabajadores de los medios públicos a los que instó a "ser buenos trabajadores", porque iban a perder sus puestos de trabajo una vez que Javier Milei llegara al poder.

Lemoine es una de la caras más conocidas de La Libertad Avanza luego de que se viralizaran videos de ella exponiendo las teorías terraplanistas o asegurando: "Me cago en la Asignación Universal por Hijo, me cago en la educación pública y gratuita a la que vos podés acceder, me cago en todos los servicios públicos".

Ahora le tocará legislar sobre muchas de estas cuestiones.

