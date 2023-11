LLA contra Lilia Lemoine: "No sabemos si está hablando en serio o de mentira"

El dirigente provincial de LLA minimizó las palabras de la diputada y la cuestionó porque no se sabe si habla "en serio o de mentira".

La amenaza de Lemoine a una periodista de la TV Pública

LILIA LEMOINE DESPRECIA LA LIBERTAD DE PRENSA Y A LOS TRABAJADORES

Repudiamos la amenaza vertida hoy por Lilian Lemoine al equipo periodístico de TVP Noticias que le realizó la entrevista.



Repudiamos la amenaza vertida hoy por Lilian Lemoine al equipo periodístico de TVP Noticias que le realizó la entrevista. pic.twitter.com/LsXHkC6JQt — Trabajadores de Prensa de TV Pública Canal 7 (@Canal7SiPreBA) November 15, 2023

A su vez resaltó: "Es una declaración de una persona en forma individual, que vaya a saber uno por qué lo dijo, porque a veces no sabemos si está hablando en serio o de mentira, porque mucha atención a la prensa ella no le ha dedicado y no vale el tema profundizarlo".

Todo comenzó cuando Lemoine fue protagonista de un cruce con una periodista de la TV pública, a quien le aseguró que la LLA va a “privatizar” los medios estatales en caso de ganar las elecciones del próximo domingo.

“Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora", advirtió en modo de amenaza Lemoine durante una recorrida de campaña en la estación Constitución.