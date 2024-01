Lilia Lemoine: "Me cansé de triunfar afuera y de traer dólares a la Argentina"

LILIA LEMOINE TN

"Trabajé dos años en sistemas, tengo dos años de experiencia corporativa" comenzó a justificarse Lemoine y siguió: "lo aclaro para la gente para que entiendan por qué puedo sentarme durante 12 horas a escuchar" el debate en el plenario de comisiones.

Y enganchó enseguida con su "pasado artístico". "El tema es que yo ya estaba en mi paraíso artístico, yo ya tenía mi bar en la playa por decirlo de alguna manera", comenzó Lemoine.

lemoine terraplanista candidata milei

Y siguió: "yo decidí abocarme a las ideas de la libertad porque me cansé de triunfar afuera de la Argentina, me cansé de poder traer dólares a la Argentina y no poder cambiarlos al valor real, ni poder importar cosas que me mandaban, ni poder exportar tranquilamente".

"Yo comparaba con gente que hacía lo mismo afuera del país, visité mas de 15 países más de 2 o 3 veces cada uno, y tener que ver como gente que hacía lo mismo que yo le iba muchísimo mejor por las libertades que tenía para comerciar en su país y yo acá, con todas la posibilidades, porque el argentino es creativo, es ingenioso" debía lidiar con las regulaciones que impone el Estado.