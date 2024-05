Lilia Lemoine podría dejar su banca en Diputados: su explicación

En este marco, en diálogo con LacaStream Lemoine deslizó la posibilidad de pedir una licencia por maternidad y aseguró que llegada esa instancia sería reemplazada por Lourdes Palaveccino, quien fue la décima candidata en las listas de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

“A ver, se puede pedir licencia, no como dice la izquierda de que ‘vamos a tener que parir desde nuestra banca’ como dice Myriam Bregman”, dijo la libertaria, aunque luego aclaró: "No, no pediré licencia. En ese caso, está Lourdes Palaveccino detrás. Le daría a ella mi lugar”.

