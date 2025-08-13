Cristina Kirchner apeló el cálculo del decomiso en su contra por la causa Vialidad

fiscal luciani Diego Luciani

¿Decomiso o reparación civil?

Beraldi y Llernovoy advierten que -a su criterio- el Tribunal “confunde” la figura de un decomiso con una reparación civil. Y advierten que se incurre en la cosa juzgada, ya que ya se está sustanciando en paralelo un proceso civil para la reparación por daños, como lo establece el Código Penal.

El otro escrito presentado es un recurso de casación contra la resolución del TOF2 que actualizó el monto del decomiso a 684.990.350.139,86 pesos usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la sentencia de primera instancia del año 2022 el monto total del decomiso había sido fijado en 84.835 millones de pesos, aunque fue declarado provisorio y sujeto a una actualización posterior por un cuerpo de peritos. Lo que argumenta la defensa de Cristina es que la cifra final se fijó sin abrir el debate y sin que las partes pudieran discutir la metodología del cálculo.

cristina kirchner reunion pj Cristina Kirchner con prisión domiciliaria.

Además, los letrados rechazan que la cuenta se haya echo en base al IPC, ya que -afirman- el mismo tribunal en casos recientes y con los mismos jueces rechazó el uso de ese índice para calcular las actualizaciones de decomisos y aplicó tasas bancarias para ese fin.

En la misma presentación, además, reclaman que el caso pase al fuero civil y comercial. Según argumentan, “traslada criterios de reparación civil al ámbito penal, generando un efecto confiscatorio y duplicando consecuencias patrimoniales”.

Con estos lineamientos, los defensores de Cristina reclaman que se incorpore prueba documental sobre los bienes de la expresidenta; que se declare la incompetencia del tribunal y se remita el caso al fuero civil; que se convoque a Florencia y Máximo Kirchner al proceso para que puedan ejercer su defensa y que se suspenda la ejecución prevista para mañana.