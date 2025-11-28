Lorena Villaverde no podrá jurar hoy por su banca en el Senado

Según el reglamento del Senado, los legisladores electos participan de la sesión preparatoria, ayudan a formar quorum y pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, excepto el propio, una instancia que en este caso seguirá pendiente hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.

Villaverde y Milei

Además de la de Villaverde, también se habían presentado otras dos impugnaciones, contra los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich. Sin embargo, se acordó validar su título.

Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.

La todavía diputada nacional tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria.