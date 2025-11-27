Senado: LLA se acerca a la mayoría para lograr que Lorena Villaverde asuma su banca

El oficialismo se reunirá este jueves desde las 16 para diagramar la estrategia que planteará en la sesión convocada para este viernes a las 11.

Patricia Bullrich

La reunión será encabezada por la ministra y futura jefa de esa bancada, Patricia Bullrich, quien defendió com vehemencia a la cuestionada senadora electa rionegrina al sostener que “no tiene ninguna condena” en su contra que le impida asumir su banca.

Por su parte, el peronismo mantuvo este jueves una reunión para afinar su estrategia de cara a la sesión de mañana, donde buscarán impedir la jura de Villaverde, con el argumento de las causas que tuvo en los Estados Unidos, y por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.

El peronismo hoy tiene garantizado si vienen todos sus legisladores 26 votos, ya que el santiagueño Gerardo Zamora aún no definió si acompañará la posición de su bancada o se abstendrá, y solo acompaña la impugnación la legisladora cordobesa de Unidad Federal, Alejandra Vigo, debido a que su compañero de bloque Carlos “Camau” Espindola decidió abstenerse.

senado de la nacion congreso

La bancada radical se reunirá este jueves a la tarde y podría dar “libertad de acción” debido a que hay dos posturas diferentes en el seno del centenario partido.

Los radicales que están dispuestos a convalidar la jura de Villaverde son los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Súarez, el correntino Eduardo Vischi, la chaqueña Silvana Scheneider, y la santafesina Carolina Losada.

En tanto, los legisladores de la UCR, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Mercedes Valenzuela, Eduardo Galaretto, Flavio Fama, aún no definieron que posición asumirán.

El oficialismo también está seguro de que tendrán los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royon; la tucumana Beatriz Avila y la chubutense Edith Terenci.