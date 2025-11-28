Patricia Bullrich se reunió con el bloque de senadores que conducirá con mano de hierro

A poco de asumir, el Presidente y su vice exhibieron diferencias políticas irreconciliables y la titular el Senado fue apartada de todas las decisiones gubernamentales, cumpliendo apenas un “rol institucional”, como ella misma terminó confesando.

De modo que Bullrich asumirá la tarea de homogeneizar y encolumnar férreamente al bloque de senadores libertarios que, en principio, tendrán la responsabilidad de debatir y votar algunos de los proyectos clave del Gobierno, como la ley de flexibilización laboral.