Patricia Bullrich se reunió con el bloque de senadores que conducirá con mano de hierro
Ella será senadora nacional por seis años, pero los próximos dos serán claves para el gobierno que representa, por lo que se comprometió a una conducción férrea para encolumnar y homogeneizar el bloque oficialista.
Sanguchitos de miga (con alguna opción vegana), café y agua mineral sin gas fue el menú con que Patricia Bullrich recibió a los senadores de La Libertad Avanza (LLA), a quienes prometió —entre líneas— conducir con mano de hierro a lo largo de los próximos seis años.
La ministra que en las próximas horas jurará como senadora nacional reunió este jueves al bloque oficialista para establecer las “prioridades” porque, según publicó en redes sociales, desde el 10 de diciembre “empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso”.
"Reunión del próximo bloque de Senadores de LLA. El 10 de diciembre cambia la fuerza, cambian las prioridades y empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos", escribió la senadora electa en su cuenta de X.
Patricia Bullrich y la conducción política del bloque libertario
El arribo de Patricia Bullrich a la cámara alta apunta a dar una verdadera conducción política a un numeroso bloque de La Libertad Avanza (LLA), tras arrasar en las elecciones nacionales del 26 de octubre; una conducción y organicidad que Ezequiel Atauche no pudo o no supo liderar en los dos años que lleva como senador.
Es que el jujeño tampoco estaba destinado a esa compleja tarea, aun cuando el número de senadores libertarios era bajo. Para ello, Javier Milei contaba con Victoria Villarruel, pero el destino jugó en contra de ambos.
A poco de asumir, el Presidente y su vice exhibieron diferencias políticas irreconciliables y la titular el Senado fue apartada de todas las decisiones gubernamentales, cumpliendo apenas un “rol institucional”, como ella misma terminó confesando.
De modo que Bullrich asumirá la tarea de homogeneizar y encolumnar férreamente al bloque de senadores libertarios que, en principio, tendrán la responsabilidad de debatir y votar algunos de los proyectos clave del Gobierno, como la ley de flexibilización laboral.
