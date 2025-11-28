Patricia Bullrich y Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce en el Senado: qué pasó

"No puedo permitir el uso de la palabra porque la misma resultó de un acuerdo que tomaron todos los bloques", enfatizó Villarruel, y de inmediato levantó la sesión.

Al salir del recinto, Bullrich dio detalles de qué era lo que quería decir al pedir la palabra. "Ayer hubo un debate respecto a funcionarios, pedimos la entrada de miembros del Ejecutivo y nos parece que es total y razonable así como vinieron gobernadores", señaló Bullrich en referencia a las presencias de Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Y agregó: "Quería plantear que hay normas que tenemos que cumplir todos, todos somos iguales ante la ley, a todos nos dieron 3 invitaciones, de hecho nostros tuvimos una senadora cuya hija vino sin documento y no la dejaron entrar, y había algunos con 15 o 20, un montón de gente".

"Si vamos a empezar bien, somos todos iguales, son tres para todos. Solo quería dejar esa regla, que la diré la próxima sesión. Un principio básico de este Congreso es que todos tengamos el mismo trato", reclamó Bullrich.