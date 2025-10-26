Los mejores memes que dejó una nueva jornada electoral en la Argentina

El "Joker argentino", indignado en las elecciones: "Es la primera vez que no me dejan votar"

Un inesperado episodio tuvo lugar durante las elecciones legislativas nacionales, cuando un hombre disfrazado como "The Joker" se acercó a votar y fue impedido de hacerlo, justamente, porque no se le veía el rostro. "Si me dicen que no, yo me voy, obvio", comienza indicando el protagonista de este momento, en un video que él mismo filmó y se encargó de compartir en redes sociales.

"Escúcheme un segundito, estamos por consultar por el tema del rostro", le indica un efectivo de fuerzas de seguridad, a lo que el hombre responde: "Yo no quiero complicarle la vida a nadie, pero grabar... puedo grabar". Inmediatamente, el uniformado le replica: "A mí no, porque yo no le estoy diciendo que me grabe".

"Yo me estoy grabando a mí y usted está atrás mío, que es muy diferente", desafió el Joker argentino, lo que recibió una dura respuesta del policía: "Usted está provocando un problema, quédese tranquilo que yo sé trabajar y, por favor, no me filme. Estoy haciendo mi trabajo".

"Ya lo entendí, no lo estoy grabando. Para nada", respondió el disfrazado.

Luego, se acercó una mujer del personal del colegio al que asistió, para decirle que era imposible que votara en esas condiciones: "No exhibe el rostro. Yo soy la delegada de la escuela y a nosotros lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver el rostro, la persona no puede venir con una máscara, por ejemplo. Es desde ese lugar, por un tema de identidad".

La respuesta del Joker fue contundente: "Está perfecto, es la primera vez desde el 2019, pero sabía que en algún momento iba a llegar. Siempre llega. Desde ya muchas gracias, muy amable", dijo y procedió a retirarse, sin emitir su voto.

joker argentino