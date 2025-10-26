Los mejores memes que dejó una nueva jornada electoral en la Argentina
Con sorpresas y momentos inesperados, las elecciones legislativas nacionales llegaron a las redes sociales en forma de meme. ¡Y muy creativos! Mirá.
Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales, con un inesperado y holgado triunfo de La Libertad Avanza, que sacó casi el 41% del total de votos. En medio de una jornada que se desarrolló con tranquilidad y algunos bloopers, las redes sociales reaccionaron con los más creativos memes para dar cierre a los comicios que definen el nuevo Congreso de la Nación.
Cabe señalar que en estas elecciones se eligió para renovar parcialmente el Poder Legislativo del país: se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados (la mitad del total) y 24 bancas de la Cámara de Senadores (un tercio del total). Estas bancas correspondieron a 8 distritos (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Además de los cargos nacionales, algunas provincias eligieron también autoridades locales (gobernador, legisladores provinciales, etc.) de forma simultánea.
Estas elecciones fueron cruciales porque definieron la composición del Congreso Nacional para los próximos años, afectando la gobernabilidad y la capacidad de la fuerza política en el poder para aprobar leyes, algo que Javier Milei buscaba ansiosamente.
Los memes que dejaron las elecciones legislativas nacionales
El "Joker argentino", indignado en las elecciones: "Es la primera vez que no me dejan votar"
Un inesperado episodio tuvo lugar durante las elecciones legislativas nacionales, cuando un hombre disfrazado como "The Joker" se acercó a votar y fue impedido de hacerlo, justamente, porque no se le veía el rostro. "Si me dicen que no, yo me voy, obvio", comienza indicando el protagonista de este momento, en un video que él mismo filmó y se encargó de compartir en redes sociales.
"Escúcheme un segundito, estamos por consultar por el tema del rostro", le indica un efectivo de fuerzas de seguridad, a lo que el hombre responde: "Yo no quiero complicarle la vida a nadie, pero grabar... puedo grabar". Inmediatamente, el uniformado le replica: "A mí no, porque yo no le estoy diciendo que me grabe".
"Yo me estoy grabando a mí y usted está atrás mío, que es muy diferente", desafió el Joker argentino, lo que recibió una dura respuesta del policía: "Usted está provocando un problema, quédese tranquilo que yo sé trabajar y, por favor, no me filme. Estoy haciendo mi trabajo".
"Ya lo entendí, no lo estoy grabando. Para nada", respondió el disfrazado.
Luego, se acercó una mujer del personal del colegio al que asistió, para decirle que era imposible que votara en esas condiciones: "No exhibe el rostro. Yo soy la delegada de la escuela y a nosotros lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver el rostro, la persona no puede venir con una máscara, por ejemplo. Es desde ese lugar, por un tema de identidad".
La respuesta del Joker fue contundente: "Está perfecto, es la primera vez desde el 2019, pero sabía que en algún momento iba a llegar. Siempre llega. Desde ya muchas gracias, muy amable", dijo y procedió a retirarse, sin emitir su voto.
