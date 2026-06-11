Mundial 2026: memes y reacciones por la primera pausa de hidratación en la historia de la Copa del Mundo
El partido inaugural del Mundial 2026 entre la selección de México y Sudáfrica desató una ola de quejas hacia la televisión por la pausa de hidratación.
El esperado debut del Mundial 2026 no solo trajo emociones deportivas, sino también una enorme ola de quejas virtuales. Durante el partido apertura, los aficionados expresaron su total furia en distintas redes sociales debido a la inédita pausa de hidratación, acusando a varias cadenas televisivas de aprovechar el tiempo para transmitir publicidades.
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Enojo en el duelo entre México y Sudáfrica
El esperado encuentro inicial que protagonizaron México y la selección de Sudáfrica marcó un fuerte hito extradeportivo al implementar una interrupción oficial en el primer tiempo para que los jugadores tomen agua. Sin embargo, la llamativa medida no fue bien recibida por el público, especialmente porque la temperatura ambiente rondaba apenas los 25 grados, lo que llevó a varios espectadores a enojarse por considerar que cortaba por completo la concentración del juego.
Lejos de analizar solamente el aspecto físico, la gran mayoría de los televidentes apuntó directamente contra las señales de transmisión oficiales. Diferentes plataformas y canales como DSports, DirecTV, Flow y Chilevisión fueron duramente castigados por los usuarios, quienes afirmaron sin filtro que la pausa funcionó como una mera "excusa para meter comerciales".
La indignación en línea fue total cuando los hinchas notaron que, al regresar de la extensa tanda publicitaria, la pelota ya llevaba varios minutos en movimiento. "Pausa de hidratación inútil para comerciales... vuelven con el balón ya jugado", reclamó un espectador sumamente enfurecido. Otros, apelando a un tono un poco más humorístico, advirtieron sobre el peligro inminente de estas tandas televisivas en la madrugada, asegurando que las chances de quedarse dormidos en futuros partidos serán altísimas, mientras cuestionaban severamente la "yanquización" del deporte más popular del planeta.
Los memes por la pausa de hidratación
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