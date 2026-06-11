Mundial 2026: memes y reacciones por la primera pausa de hidratación en la historia de la Copa del Mundo

La indignación en línea fue total cuando los hinchas notaron que, al regresar de la extensa tanda publicitaria, la pelota ya llevaba varios minutos en movimiento. "Pausa de hidratación inútil para comerciales... vuelven con el balón ya jugado", reclamó un espectador sumamente enfurecido. Otros, apelando a un tono un poco más humorístico, advirtieron sobre el peligro inminente de estas tandas televisivas en la madrugada, asegurando que las chances de quedarse dormidos en futuros partidos serán altísimas, mientras cuestionaban severamente la "yanquización" del deporte más popular del planeta.