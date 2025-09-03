No fue nadie: Javier Milei le habló a un predio semivacío en Moreno

image

Como corolario de una campaña electoral en la que el Presidente recibió hasta un ladrillazo durante su recorrida de la semana pasada por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el público de este miércoles en Moreno no conectó nunca con el mandatario, ni él con la base de votantes que necesitará su partido para "pintar la provincia de violeta" este domingo en las urnas.

En vez, Javier Milei reiteró su apoyo a su hermana ycriticó al kirchnerismo, o al menos lo intentó diciendo que "si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que este Gobier... el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman".