Los pifies de Javier Milei en el Congreso: "Promesas de 2005" y los fascistas que no son violentos
Durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias 2026, Javier Milei protagonizó una serie de errores temporales y definiciones que se viralizaron.
En el marco de la Asamblea Legislativa 2026, el presidente Javier Milei brindó un extenso discurso que no estuvo exento de momentos de confusión y frases polémicas. Mientras intentaba repasar los hitos de su gestión ante el Congreso Nacional, el mandatario cometió varios errores que rápidamente se replicaron en las redes sociales.
Javier Milei perdido en tiempo y espacio
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el Jefe de Estado hizo referencia al cumplimiento de sus objetivos electorales, pero se equivocó de década por un amplio margen. Los "bloopers" destacados fueron:
Promesas de hace 20 años: El mandatario aseguró estar "cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas en 2005", cuando en realidad se refería a su plataforma electoral de 2023.
Referencia a Hugo Chávez: En otro tramo de su alocución, mencionó que "aún resuena en nuestras mentes la voz de Hugo Chávez diciendo 'Alca, al carajo'", trayendo a la actualidad una frase del fallecido líder venezolano que data de hace dos décadas.
Definiciones ideológicas y cruces con la oposición
Además de los errores de fechas, Milei lanzó definiciones históricas y sociológicas que generaron murmullos en el recinto. "Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia", sentenció el Presidente al intentar trazar un paralelismo ideológico en su discurso.
Asimismo, el mandatario arremetió contra los legisladores de la oposición que cuestionaban sus estadísticas económicas. "Qué alergia les tienen a los datos, el desempleo bajó", disparó con ironía ante las críticas de las bancadas opositoras, reforzando su defensa de los números de su administración a pesar de los furcios previos.
