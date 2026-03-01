Congreso: por la gestión clave de AFA, Javier Milei omitió por completo la liberación de Nahuel Gallo

El discurso de apertura de sesiones ordinarias de este domingo 1 de marzo dejó un vacío difícil de justificar en términos humanitarios y nacionales. Mientras el país celebraba la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días de cautiverio en Venezuela, el presidente Javier Milei optó por el silencio absoluto durante su alocución ante la Asamblea Legislativa, priorizando la interna política sobre un logro que involucra la libertad de un servidor público argentino.