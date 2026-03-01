Congreso: por la gestión clave de AFA, Javier Milei omitió por completo la liberación de Nahuel Gallo
El Presidente no dijo ni una palabra sobre la repatriación del gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela.
El discurso de apertura de sesiones ordinarias de este domingo 1 de marzo dejó un vacío difícil de justificar en términos humanitarios y nacionales. Mientras el país celebraba la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días de cautiverio en Venezuela, el presidente Javier Milei optó por el silencio absoluto durante su alocución ante la Asamblea Legislativa, priorizando la interna política sobre un logro que involucra la libertad de un servidor público argentino.
La omisión no parece ser un descuido, sino un mensaje político cifrado. La liberación de Gallo se concretó gracias a la gestión directa de la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, con quien el Ejecutivo mantiene un enfrentamiento abierto por el control de los clubes y el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
En un escenario donde el fútbol logró destrabar lo que la diplomacia oficial de la Cancillería no pudo, Milei prefirió omitir la noticia para no validar el éxito de su "enemigo" futbolístico.
Lo más llamativo de este silencio presidencial es que varios funcionarios de su propia estructura sí destacaron la noticia en redes sociales, reconociendo el impacto humanitario del regreso de Gallo, aunque en ningún caso destacaron el rol clave de la AFA.
Sin embargo, en el estrado del Congreso, la narrativa del Presidente estuvo enfocada exclusivamente en el ajuste y el ataque a los "kukas", ignorando un hecho de soberanía y protección ciudadana que el país siguió con atención durante meses.
Este desplante deja en evidencia que, para la actual administración, el reconocimiento de un logro ajeno es una concesión que no están dispuestos a hacer, incluso si eso significa ignorar la libertad de un compatriota en el día más importante de la agenda legislativa.
