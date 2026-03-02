Sin nada para mostrar ni para anunciar, Javier Milei apeló al viejo manual de la bravuconada

Y el poder de Milei, tras el resonante e inesperado triunfo en las Legislativas del año pasado entró claramente en una fase de declive que por el momento no ha logrado revertir.

Así, como un troll más del muy bien rentado ejército que patrullan las redes sociales al mando de Santiago Caputo, Milei difundió una gran cantidad de datos falsos que el sitio Chequeado fue desmintiendo en vivo. Entre esas mentiras el mandatario libertario aseguró pusieron fin a los piquetes y que pasaron "de 9 mil por año a 0” (en 2025 se registraron casi 4 mil piquetes); aseguró que en 2025 Aerolíneas Argentinas tuvo por primera vez superávit desde su estatización en 2008 cuando en 2023 ya había alcanzado ese hito y dijo que al momento de asumir al frente de la Casa Rosada todos los indicadores sociales eran peores que en 2001 (sin embargo los datos comparables de pobreza, indigencia, desigualdad y de desempleo de 2001 son sensiblemente peores que los de 2023).

Sin embargo la ficción que intenta sostener con más denuedo es la desinflación. Es que la única cucarda que pudo colgarse durante algún tiempo hace ya bastante que quedó desteñida. La inflación entró un sendero ascendente ininterrumpido desde hace 8 meses y se prevé que febrero sume un nuevo mes de inflación al alza. Tras 1,5% de mayo de 2025 fue del 1,6% en junio, del 1,9% en julio y agosto, del 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y cerró el año en 2,8% en diciembre. El nuevo año no trajo buenas noticias para Milei que arrancó con un 2,9% en enero y un nuevo escándalo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al que Milei, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo echaron mano de las estadísticas para manipular, como en viejas épocas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y disfrazar la inflación. Ahora se prevé que la inflación de febrero volverá estar en los mismos niveles que la de enero, incluso con la manipulación oficial, o incluso más alta.

Se sabe, la historia lo ha demostrado en innumerable cantidad de veces, los imperios exacerban la violencia en su fase de declinación. Aunque el poder libertario lejos está de ser un imperio, está claro que de poder hacerlo aspiraría a ello. De hecho en más de una oportunidad lo han presentado en redes sociales a Milei como emperador por medio de los artilugios que les permiten las herramientas de Inteligencia Artificial.