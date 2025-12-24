Javier Milei recibió a pastores evangélicos de ACIERA en vísperas de Navidad

La Iglesia Católica y el Gobierno Nacional intercambiaron misivas por la Navidad

La Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional intercambiaron mensajes institucionales con motivo de las celebraciones de Navidad. En ese marco, realizaron un llamado a la reflexión, a la paz social y al cuidado de los sectores más vulnerables, entre ellos jubilados y personas en situación de pobreza.

La respuesta oficial llevó la firma del presidente Javier Milei y fue enviada en contestación al tradicional saludo navideño que la institución católica remite cada año.

En su mensaje, el jefe de Estado valoró especialmente la exhortación al diálogo y al compromiso con el bien común. "Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", expresó.

Asimismo, Milei destacó la disposición de la Iglesia a colaborar con el bienestar integral del pueblo argentino y reafirmó su voluntad de sostener un diálogo respetuoso y constructivo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho.

Finalmente, el presidente hizo llegar sus saludos a las autoridades e integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, y reiteró su consideración y estima.

La carta completa de la Conferencia Episcopal Argentina a Javier Milei

Señor presidente de la Nación, Javier Milei:

Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo.

La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro.

En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.

Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo.

Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad.

Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad.

Firmas: Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, presidente Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba; vicepresidente 1° Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; vicepresidente 2° Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro; secretario general.

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina.

