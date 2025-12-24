Javier Milei recibió a pastores evangélicos de ACIERA en vísperas de Navidad
El encuentro tuvo lugar este martes en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada, donde se vivió un "emotivo momento", según las redes del Gobierno.
En un nuevo gesto hacia la Iglesia Evangélica, Javier Milei recibió este martes a pastores de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), donde se vivió un "emotivo momento", según las redes sociales del Gobierno.
El encuentro, motivado por las vísperas de la Navidad, tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada, donde asistieron los principales referentes de la entidad y del equipo libertario. "Gracias, estoy profundamente agradecido. Valoro enormemente que estén acá, en este momento. Y desearles, de todo corazón, felices fiestas. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo nos acompañen", fueron las palabras del presidente.
También, hubo un coro que encabezó un momento de canciones hacia Dios, del cual formaron parte los integrantes de la gestión libertaria.
Cabe señalar que el acercamiento de Javier Milei a la Iglesia Evangélica es uno de los movimientos políticos y espirituales más estratégicos de su gestión durante este 2025.
Aunque Milei tiene una conexión personal y pública muy fuerte con el judaísmo, ha sabido construir una alianza sólida con el mundo evangélico que le otorga territorialidad y sustento legislativo. De hecho, una gran mayoría del electorado evangélico ha apoyado la gestión del actual jefe de Estado y Milei lo sabe.
La Iglesia Católica y el Gobierno Nacional intercambiaron misivas por la Navidad
La Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional intercambiaron mensajes institucionales con motivo de las celebraciones de Navidad. En ese marco, realizaron un llamado a la reflexión, a la paz social y al cuidado de los sectores más vulnerables, entre ellos jubilados y personas en situación de pobreza.
La respuesta oficial llevó la firma del presidente Javier Milei y fue enviada en contestación al tradicional saludo navideño que la institución católica remite cada año.
En su mensaje, el jefe de Estado valoró especialmente la exhortación al diálogo y al compromiso con el bien común. "Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", expresó.
Asimismo, Milei destacó la disposición de la Iglesia a colaborar con el bienestar integral del pueblo argentino y reafirmó su voluntad de sostener un diálogo respetuoso y constructivo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho.
Finalmente, el presidente hizo llegar sus saludos a las autoridades e integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, y reiteró su consideración y estima.
La carta completa de la Conferencia Episcopal Argentina a Javier Milei
Señor presidente de la Nación, Javier Milei:
Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo.
La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro.
En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.
Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo.
Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad.
Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad.
Firmas: Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, presidente Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba; vicepresidente 1° Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; vicepresidente 2° Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro; secretario general.
Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina.
