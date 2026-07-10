Los viajes de Javier Milei no tienen fin: su agenda ahora incluye Brasil, Colombia, Perú y Ecuador

Y el 7 de agosto confirmó que estará en Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, otro outsider que ganó las elecciones con base a un discurso de extrema derecha, similar al de Nayib Bukele.

Además, Milei confirmó que para la primera semana de agosto tiene previsto viajar a Ecuador para visitar al presidente Daniel Noboa, con quien el 21 de agosto del año pasado se encontró oficialmente en Buenos Aires. Durante la nueva reunión formalizarán acuerdos bilaterales vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.