Luciana Geuna atendió a un periodista libertario que criticó a la Universidad Pública

Pero luego lanzó: "Creo que muchos alumnos nos salen muy caros. Algunos se enamoran tanto de la educación pública que están diez años estudiando una carrera, siguen robando, diciendo que son estudiantes y tienen 30 años”.

El periodista sostuvo que durante la marcha federal universitaria del miércoles se vio “un montón de hipocresía” por parte de los dirigentes que asistieron y habló de un "aprovechamiento político" del conflicto: “Por supuesto que tiene que ser solucionado, (los maestros) siempre tienen que estar bien pagos, siempre se tiene que defender a la educación pública y no solo cuando les conviene políticamente”, opinó.

Respecto a la medida que prevé arancelarán el acceso a las universidades públicas nacionales para estudiantes extranjeros que no tengan residencia, Pérez mencionó: “No me parece que esté mal. Voy a estudiar a cualquier otro país y me van a cobrar una fortuna”.

Fue entonces cuando Geuna lo interrumpió: “¿Vos estudiaste en la universidad pública?". Tras la negación de su colega, la conductora le recordó: “Sos periodista deportivo, ¿no? ¿En River?”.

Ante esto, Pérez respondió: "Sí, primario y secundario público pero terciario privado. Igual no me parece que sea el foco de la cuestión, hay cada personaje que ha salido de la educación pública...”.

“No lo digo para deslegitimar, para nada, todo el mundo tiene derecho a opinar, aunque haya estudiado en cualquier universidad de cualquier orden, preguntaba para saber...”, cerró Geuna.

“Porque hemos estudiado, por supuesto”, le respondió Pérez mientras la conductora del programa daba por finalizada esa parte de la entrevista.

luciana geuna periodista libertario

Tras la repercusión en redes sociales de ese fragmento de la entrevista, Mariano Pérez apuntó contra Geuna: “La gente ya no se come más el cuento de la ‘imparcialidad’ de los periodistas, todos sabemos muy bien para qué lado tira cada uno”, publicó.

En tanto, Manu Jove, quien también participó de la entrevista, le respondió al periodista deportivo a través de su cuenta en X: “Escuché críticas a estos casos y puedo hablar por experiencia propia. Diez años es lo que tardé en terminar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes. No fui ‘estudiante crónico’, fui alguien que trabajaba (con más de un laburo) en simultáneo”.