Arancelarán el acceso de estudiantes extranjeros a universidades públicas nacionales

Las mismas fuentes de Casa Rosada agregaron que la gratuidad está garantizada para los argentinos, pero que el Gobierno se dispone a arancelar la educación superior para los estudiantes extranjeros no residentes en el país.

Qué decía la Ley Bases sobre el arancelamiento universitario

En el texto original de la Ley Bases que Javier Milei envió al Congreso, se reservaba al Poder Ejecutivo “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para el estudiante que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para extranjeros que no contarán con residencia permanente en el país.

“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaraba.

Sin embargo, este punto fue excluido durante el proceso que culminó en la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional.

Qué dijo Martín Menem sobre el arancelamiento universitario

“Me parece una medida razonable”, dijo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre el arancelamiento que afectará a estudiantes extranjeros. “Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida”, agregó.

En ese sentido, Menem dijo que desde La Libertad Avanza (LLA) “sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia… Me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá… En sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”.