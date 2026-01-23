Qué dejó a la Argentina y a Javier Milei el último Foro de Davos

Destacó la consolidación de una alianza de naciones libres lideradas por Donald Trump y utilizó el lema "Make Argentina Great Again" ante líderes mundiales y empresarios, lo que ratificó con su integración al Consejo de la Paz trumpista.

Reunión con CEOs globales

En su última jornada en Suiza antes de emprender el retorno al país que lo vio nacer, el Presidente se reunió con decenas de CEOs de compañías de primera línea, ante quienes volvió a mostrarse alineado con las políticas en comercio exterior instrumentadas por Trump.

Asimismo, trató de despejar dudas sobre el rumbo del plan económico, que ratificó, y destacó el equilibrio fiscal logrado por segundo año consecutivo, además del consenso conseguido de parte de la sociedad argentina, que votó a su partido en las legislativas del año pasado, para seguir avanzando por el camino del ajuste perpetuo y la motosierra.

En ese sentido, destacó al proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno, destinado a abaratar los despidos y el llamado “costo laboral” para las empresas, y la reducción del impuesto a las Ganancias que pagan las compañías, con el fin de atraer las nuevas inversiones internacionales que parecen retrasarse indefinidamente.

Luego abordó el avión presidencial ARG01 desde Zurich con destino a Gran Canaria, donde aterrizó para realizar una escala técnica de reabastecimiento, esperándose que arribe a Aeroparque entre las 4.30 y las 5 de mañana de este viernes.