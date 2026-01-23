Qué dejó a la Argentina y a Javier Milei el último Foro de Davos
El Presidente retorna feliz a Buenos Aires: obtuvo las imágenes que pretendía y la aprobación de CEOs al rumbo económico y la reforma laboral, que el argentino mencionó en todo lugar.
Una palmadita en la espalda por parte de Donald Trump… Esa significativa escena puede que sea el principal balance que haya hecho Javier Milei de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos 2026; también la foto junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, que también ayuda a morigerar las consecuencias de su complejo de "fenómeno barrial".
Pero la escena más elocuente, de alcance global, la logró gracias a firmar la integración de la Argentina en el Consejo de la Paz creado y liderado por el presidente de los Estados Unidos y constituido por otras varias “potencias” como Armenia, Baréin, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo (sin reconocimiento de la ONU), Marruecos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Mongolia.
Al momento de estampar su rúbrica, Milei y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, rodeaban al magnate neoyorquino entre sonrisas y eran palmeados por él para aprobar esa adhesión incondicional, que más parece sumisión que alineamiento.
El discurso de Javier Milei en el Foro de Davos 2026
En su intervención oficial del 21 de enero, Javier Milei hizo hincapié en un positivo balance de su gestión presidencial, volviendo a profundizar en su defensa teórica del capitalismo de libre empresa contra el socialismo y el “virus mental” del “wokismo”, en términos similares a como lo hiciera el año pasado.
Afirmó que 2026 marca un "punto de quiebre" donde el mundo ha comenzado a "despertar", con América funcionando como el faro de las ideas de la libertad, y afirmando que el capitalismo de libre empresa no solo es el sistema más productivo sino el “único justo”, argumentando que "justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda".
Destacó la consolidación de una alianza de naciones libres lideradas por Donald Trump y utilizó el lema "Make Argentina Great Again" ante líderes mundiales y empresarios, lo que ratificó con su integración al Consejo de la Paz trumpista.
Reunión con CEOs globales
En su última jornada en Suiza antes de emprender el retorno al país que lo vio nacer, el Presidente se reunió con decenas de CEOs de compañías de primera línea, ante quienes volvió a mostrarse alineado con las políticas en comercio exterior instrumentadas por Trump.
Asimismo, trató de despejar dudas sobre el rumbo del plan económico, que ratificó, y destacó el equilibrio fiscal logrado por segundo año consecutivo, además del consenso conseguido de parte de la sociedad argentina, que votó a su partido en las legislativas del año pasado, para seguir avanzando por el camino del ajuste perpetuo y la motosierra.
En ese sentido, destacó al proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno, destinado a abaratar los despidos y el llamado “costo laboral” para las empresas, y la reducción del impuesto a las Ganancias que pagan las compañías, con el fin de atraer las nuevas inversiones internacionales que parecen retrasarse indefinidamente.
Luego abordó el avión presidencial ARG01 desde Zurich con destino a Gran Canaria, donde aterrizó para realizar una escala técnica de reabastecimiento, esperándose que arribe a Aeroparque entre las 4.30 y las 5 de mañana de este viernes.
Te puede interesar
Dejá tu comentario