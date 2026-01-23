Victoria Villarruel rindió homenaje a soldados y policías caídos en el asalto al cuartel de La Tablada: "Herida abierta"

Y manifestó: “Mi respeto y gratitud a quienes defendieron el Regimiento de todos los argentinos. A nuestros policías, militares y soldados caídos, el recuerdo permanente que exige verdad y justicia. A sus familias, mi acompañamiento sincero y mi abrazo en este dolor que no prescribe”.

“Recordar La Tablada es ejercer la memoria completa, sin omisiones ni relativizaciones, entendiendo el contexto histórico y las consecuencias de la violencia política en nuestro país”, escribió la funcionaria.

Para cerrar su mensaje, la vicepresidente aseguró que: “La verdad y el recuerdo son indispensables para que la Argentina pueda construir un futuro con justicia y respeto por la vida”.