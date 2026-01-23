Victoria Villarruel rindió homenaje a soldados y policías caídos en el asalto al cuartel de La Tablada: "Herida abierta"
La Vicepresidenta recordó por redes sociales el copamiento perpetrado en 1989 por el Movimiento Todos por la Patria.
A 37 años del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, rindió homenaje a los militares y policías que perdieron la vida en el ataque al regimiento de La Tablada en 1989 y pidió que se "repare" a las familias. Según la funcionaria, se trata de "crímenes de lesa humanidad". La conmemoración llegó en el aniversario de una de las jornadas más trágicas de la historia argentina, en la que murieron miembros de las fuerzas de seguridad y guerrilleros durante un violento enfrentamiento.
En su mensaje, posteado en la red social X, Villarruel expresó: “Un día como hoy, en 1989, en plena vigencia de la democracia, el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada fue atacado por integrantes del Movimiento Todos por la Patria”.
“En ese hecho brutal fueron asesinados oficiales, suboficiales, soldados conscriptos y policías que defendieron su unidad, su lugar de servicio y a la sociedad a la que juraron proteger”, agregó la vicepresidenta.
En la misma línea, Villarruel señaló que: “A más de tres décadas, la herida sigue abierta. Las víctimas aún no han sido reconocidas ni reparadas como corresponde, quienes actuaron para recuperar el cuartel enfrentaron procesos judiciales, mientras que los responsables del ataque fueron beneficiados con indultos”.
Y manifestó: “Mi respeto y gratitud a quienes defendieron el Regimiento de todos los argentinos. A nuestros policías, militares y soldados caídos, el recuerdo permanente que exige verdad y justicia. A sus familias, mi acompañamiento sincero y mi abrazo en este dolor que no prescribe”.
“Recordar La Tablada es ejercer la memoria completa, sin omisiones ni relativizaciones, entendiendo el contexto histórico y las consecuencias de la violencia política en nuestro país”, escribió la funcionaria.
Para cerrar su mensaje, la vicepresidente aseguró que: “La verdad y el recuerdo son indispensables para que la Argentina pueda construir un futuro con justicia y respeto por la vida”.
