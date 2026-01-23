La familia de Jeremías Monzón reclama que se investigue cómo se filtró el video del crimen

El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.

De acuerdo con Telefe Santa Fe, familiares, amigos y agrupaciones sociales organizaron una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración. La convocatoria, prevista frente a la cancha de Colón, busca presionar por avances en la investigación y demandar mayor protección para las víctimas y sus familiares.

La familia, a través de su abogado, pidió que la cadena de custodia de pruebas sensibles sea más estricta y que el uso del video quede limitado al proceso judicial. El reclamo se centra en evitar que episodios similares de filtración y exposición pública se repitan en casos que afectan a menores de edad y a víctimas de delitos graves.