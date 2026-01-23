La familia de Jeremías Monzón reclama que se investigue cómo se filtró el video del crimen
El adolescente fue asesinado por tres menores en Santa Fe. El video que está dentro de la causa, comenzó a viralizarse por WhatsApp.
La familia de Jeremías Monzón reclama respuestas urgentes a la Justicia de Santa Fe luego de que el video que muestra el sangriento asesinato del adolescente de 15 años se viralizara en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El abogado Bruno Rugna, que representa a la mamá de la víctima, Romina Monzón, confirmó que presentó una denuncia ante la fiscalía para determinar cómo se filtraron los videos que fueron aportados en la causa que investiga el cruel asesinato, torturas previas, del menor que residía en Santo Tomé. “Tenemos indicios de quien fue”, dijo.
Monzón, de 15 años, fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado, en un predio privado ubicado frente al Club Colón. Por el crimen se encuentra imputada y en prisión preventiva una adolescente de 16 años y a otros dos menores, de 14 y 15 años, se le atribuyeron responsabilidades, aunque no son “punibles”.
En los primeros días de la causa las autoridades a cargo señalaron que los acusados, dos de ellos punibles, grabaron el brutal ataque y homicidio. Ese video, que es analizado por las autoridades, comenzó a circular en las últimas horas en diversos grupos de WhatsApp.
“ Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, manifestó Rugna en diálogo con Sol Play.
El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.
De acuerdo con Telefe Santa Fe, familiares, amigos y agrupaciones sociales organizaron una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración. La convocatoria, prevista frente a la cancha de Colón, busca presionar por avances en la investigación y demandar mayor protección para las víctimas y sus familiares.
La familia, a través de su abogado, pidió que la cadena de custodia de pruebas sensibles sea más estricta y que el uso del video quede limitado al proceso judicial. El reclamo se centra en evitar que episodios similares de filtración y exposición pública se repitan en casos que afectan a menores de edad y a víctimas de delitos graves.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario