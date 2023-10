Luis Brandoni rechazó el pacto de Patricia Bullrich con Javier Milei

“El hecho de votar a un candidato no significa que yo resigno mi criterio o mis pensamientos. Yo creo que hay que responder de la manera en lo que nos colocaron, que es en el lugar de oposición”, agregó Brandoni.

En ese sentido el actor manifestó que: “Estoy bastante disgustado con el resultado de la elección, no es lo que esperábamos.”

Qué dijo Brandoni de Milei

Sobre a quién votará en el balotaje, Brandoni señaló que: “No vamos a votar a nadie que no nos convenza. No me interesa ninguno de los dos. No votaría por ninguno de los dos.”

“No tengo nada que me ligue a Milei y a su forma de manejarse. Milei es un ignorante que no reconoce al vida de un partido de 130 años, ha dicho que lo peor de la política es el radicalismo”, aseguró.