El CM de Lumilagro ahora dice que fabricar en Argentina es hacer termos de "peor calidad y más caros"
Lejos de pedir disculpas tras el escándalo por burlarse de los 170 despidos, Lumilagro redobló la apuesta con un tuit sarcástico que volvió a encender la furia.
Cuando parecía que el desastre de relaciones públicas de Lumilagro había tocado fondo, la empresa demostró que siempre se puede cavar un poco más profundo. En medio de un masivo repudio virtual la marca volvió a utilizar la cuenta oficial de X (ex Twitter) para lanzar una nueva e insólita provocación.
Lejos de intentar calmar las aguas o emitir un comunicado de disculpas institucionales por el tono de sus mensajes anteriores, la persona a cargo de las redes sociales de la empresa decidió redoblar la apuesta y burlarse abiertamente de la industria nacional y de quienes defienden el trabajo local.
IMPORTANTE: Lumilagro posiciona a la marca celebrando despidos: "¿Querés que los volvamos a contratar y pagar $100.000?"
El nuevo mensaje de Lumilago: sarcasmo y desprecio por lo nacional
En un claro intento de sostener la polémica actitud adoptada en los últimos días, el perfil oficial de Lumilagro publicó un mensaje cargado de ironía, menospreciando la mano de obra argentina que sostuvo a la empresa durante sus 83 años de historia.
"¿Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?", disparó el CM de manera sarcástica. Inmediatamente después, completó el tuit con un mensaje netamente comercial intentando vender su nuevo producto importado de China: "Y para los que solo quieren EL MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR COSTO y diseñado por argentinos: [link de compra]".
Crónica de una destrucción comercial en redes
Este nuevo episodio se suma al escándalo desatado el día anterior, cuando la marca justificó la pérdida de puestos de trabajo argumentando que recontratar a los operarios significaría cobrarle a los clientes "100 mil pesos de más" por cada termo. Cabe recordar que la histórica firma, fundada en 1941, apagó recientemente los hornos donde fabricaba sus clásicas ampollas de vidrio y redujo su personal de 220 a apenas 50 empleados directos.
La estrategia comunicacional de confrontación constante y el tono asimilable al de los "trolls" de redes sociales ha generado un daño incalculable a una de las marcas insignia de las familias argentinas. Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar a esta nueva provocación, multiplicando las críticas, los insultos y reforzando la promesa de no volver a comprar jamás un producto bajo el sello de Lumilagro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario