El CM de Lumilagro ahora dice que fabricar en Argentina es hacer termos de "peor calidad y más caros"

Crónica de una destrucción comercial en redes

Este nuevo episodio se suma al escándalo desatado el día anterior, cuando la marca justificó la pérdida de puestos de trabajo argumentando que recontratar a los operarios significaría cobrarle a los clientes "100 mil pesos de más" por cada termo. Cabe recordar que la histórica firma, fundada en 1941, apagó recientemente los hornos donde fabricaba sus clásicas ampollas de vidrio y redujo su personal de 220 a apenas 50 empleados directos.

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La estrategia comunicacional de confrontación constante y el tono asimilable al de los "trolls" de redes sociales ha generado un daño incalculable a una de las marcas insignia de las familias argentinas. Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar a esta nueva provocación, multiplicando las críticas, los insultos y reforzando la promesa de no volver a comprar jamás un producto bajo el sello de Lumilagro.