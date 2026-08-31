La Iglesia pidió no abandonar a las casi 6 millones de familias endeudadas y caída en mora

Luis Caputo y Javier Milei

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU) advirtió que la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. En tanto los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026.