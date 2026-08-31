La Iglesia pidió no abandonar a las casi 6 millones de familias endeudadas y caída en mora
La Iglesia disparó contra la inacción del Gobierno y advirtió que "no se puede tener una mirada superficial" sobre el drama de las familias endeudadas.
La morosidad récord ya afecta a casi 6 millones de familias. A pesar del drama de quienes recurren a la toma de deuda para lograr el cada vez más duro desafío de llegar a fin de mes, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, están decididos a abandonarlos a su suerte y los acusa de haberse endeudado para la compra de televisores durante el Mundial 2026. Frente a este creciente drama la Iglesia lanzó un llamado para que la Casa Rosada cambie su postura y preste atención a este drama.
Así lo advirtió este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien reclamó criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales para encontrar un alivio.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, Colombo advirtió que el endeudamiento de los hogares argentinos preocupa a la Iglesia y trazó un paralelismo con la preocupación que la Iglesia ya había expresado frente a la ludopatía online. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló.
Y advirtió que este grave problema requiere una respuesta concreta. “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó.
Colombo fue categórico al rechazar la inacción del gobierno libertario ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. Y advirtió sobre las dificultades que enfrentan muchas personas que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas: “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.
Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU) advirtió que la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.
Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. En tanto los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026.
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