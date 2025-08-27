Piedrazos en Lomas de Zamora: quién es el detenido acusado de atacar la caravana de Javier Milei

"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta", apuntaron en el mensaje difundido en el sitio TN. "En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora", establecieron desde la organización.

Así, la visita de Javier Milei a Lomas de Zamora terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert —candidato en la Provincia de Buenos Aires—, inició la caravana de campaña ya con un clima tenso.

Si bien hubo personas que se acercaron a saludar al mandatario, también se escucharon gritos de descontento y reclamos por la situación económica y el escándalo de presuntas coimas que tiene a la gestión libertaria en la mira de la Justicia.