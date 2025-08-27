Piedrazos en Lomas de Zamora: quién es el detenido acusado de atacar la caravana de Javier Milei
La Policía capturó a dos sospechosos, pero uno fue liberado a las pocas horas. El otro fue señalado como responsable de las agresiones al grupo libertario.
La caravana libertaria por las calles del sur de Conurbano bonaerense resultó caótica este miércoles, cuando el grupo liderado por el mismísimo presidente, Javier Milei, tuvo que dispersarse en medio de una lluvia de piedras, agravios y gritos. Mientras el personal de seguridad evacuaba al mandatario, efectivos policiales buscaban a los responsables de la agresión entre la multitud de testigos.
Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, atribuyó el episodio a los "cavernícolas del pasado" que interceptaron a la comitiva libertaria en las dos cuadras que recorrió por el Municipio de Lomas de Zamora, efectivos policiales capturaron a dos hombres señalados como autores de las agresiones: uno de ellos fue liberado casi en seguida pero el otro sigue retenido en una comisaría.
El detenido fue identificado como Thiago Florentín, de 22 años, que es militante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social, una organización piquetera que obviamente está en las antípodas del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza.
Thiago, que tiene domicilio en Alejandro Korn, partido de San Vicente, quedó demorado en la Comisaría 1a de Lomas de Zamora mientras sus compañeros de movimiento pedían por su liberación a través de un comunicado en el que subrayaron que el público en las inmediaciones de la Plaza Grigera no esperaba a Javier Milei con los brazos abiertos.
"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta", apuntaron en el mensaje difundido en el sitio TN. "En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora", establecieron desde la organización.
Así, la visita de Javier Milei a Lomas de Zamora terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert —candidato en la Provincia de Buenos Aires—, inició la caravana de campaña ya con un clima tenso.
Si bien hubo personas que se acercaron a saludar al mandatario, también se escucharon gritos de descontento y reclamos por la situación económica y el escándalo de presuntas coimas que tiene a la gestión libertaria en la mira de la Justicia.
