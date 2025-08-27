Patricia Bullrich, en la mira: la investigan por una compra de más de $8.000 millones a la Suizo Argentina

Así constaría que desde enero de 2025 la Policía Federal Argentina (PFA) adjudicó compras millonarias de medicamentos e insumos a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa en el centro de una causa federal por sobornos y presuntos retornos.

Patricia Bullrich aparece así al frente de la cartera con más adjudicaciones a la droguería cuestionada.

bullrich.jpg Patricia Bullrich.

Compras adjudicadas vía PFA — Ministerio de Seguridad

EX-2025-09226711-APN-DCOYS#PFA — 30/05/2025 — Medicamentos neurológicos (lamotrigina, levetiracetam, carbamazepina) — $26.614.815,00

EX-2025-05786771-APN-DCOYS#PFA — 08/05/2025 — Medicamentos para control de HIV (incluye vismodegib) — $301.297.524,00. Dicha orden de compra fue firmada por Luis Alejandro Rollé, jefe comisario general de la Policía Federal.

EX-2025-02904332-APN-DCOYS#PFA — 22/04/2025 — Soluciones fisiológicas, manitol, dextrosas — $244.495.166,00

EX-2025-10816761-APN-DCOYS#PFA — 14/04/2025 — Antiasmáticos y oftálmicos — $42.440.322,40

487-0017-LPU25 — 23/05/2025 — Medicamentos oncológicos (tofacitinib, ifosfamida, entre otros) — $365.313.930,00

EX-2025-00929659-APN-DCOYS#PFA — 04/04/2025 — Anticoagulantes y hormonas (heparina sódica, enoxaparina) — $316.909.056,30

EX-2025-00868341-APN-DCOYS#PFA — 27/03/2025 — Medicamentos antineoplásicos y antirretrovirales (azacitidina, dolutegravir) — $1.428.244.735,00

EX-2025-01653199-APN-DCOYS#PFA — 27/02/2025 — Análogos hormonales (nivolumab, pembrolizumab) — $2.279.885.359,00

EX-2025-00895620-APN-DCOYS#PFA — 21/02/2025 — Quimioterápicos con cadena de frío (rituximab) — $2.394.327.551,00

EX-2025-01317227-APN-DCOYS#PFA — 24/02/2025 — Anticuerpos monoclonales (bleomicina, palivizumab) — $939.728.428,00

Total Ministerio de Seguridad (PFA): $8.339.956.856,70 ARS — equivalentes a USD 6.415.351,42 al tipo de cambio de $1300 por dólar.

Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó esta semana a desmentir todo y hasta reposteó (¿difundió?) el descargo de la Suizo Argentina tras la denuncia de presuntas coimas.

Por el momento la investigación se concentra en tres aspectos: lograr verificar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en los que se vinculaba a Karina Milei de manera directa; confirmar si existió un circuito de "retornos", o coimas, definidos como pagos irregulares vinculados a contrataciones públicas; y determinar si el dinero o documentación secuestrados en los allanamientos prueban la existencia de una operatoria ilícita.

La evidencia administrativa consta de órdenes de compra, perfeccionamientos y contratos firmados que muestran recursos estatales destinados a una sola droguería en cuestión de meses.