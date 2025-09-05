Tenso cruce entre Ricardo Canaletti y Mariano Pérez, fiel soldado del Gordo Dan: "¿De dónde lo sacaron?"
El periodista se sacó de quicio con uno de los jóvenes libertarios que funge como troll del gobierno de Javier Milei. Mirá.
El polémico tuit que Daniel Parisini -más conocido como "Gordo Dan"- publicó, luego borró y después volvió a publicar generó gran repercusión por el desagradable mensaje hacia el senador Luis Juez y su hija con discapacidad. La bronca no sólo fue expresada por el mismo Gobierno al que defiende, sino también por diversos sectores del periodismo.
Durante la jornada de este viernes, Ricardo Canaletti tuvo fuerte cruce a raíz de esto con Mariano Pérez, uno de los influencers libertarios y fiel soldado del Gordo Dan, en la pantalla de TN, donde Jonatan Viale estaba a cargo de la conducción.
"¿A este pibe de dónde lo sacaron?", comenzó preguntando el periodista, mientras se mostraba muy eufórico. A esto, el joven le responde: "Un millón y medio de suscriptores tengo", provocando la burla del comunicador. "Si vos me decís un millón de lectores, te doy bola... Suscriptores me dice el nene", replicó.
"¿Y a vos cuánta gente te sigue si salís de este estudio? No te sigue nadie", lanzó el influencer. Fue entonces cuando Canaletti devolvió enérgico: "¡No me sigue nadie y no quiero que me siga nadie!", mientras Viale se agarraba la cara, en señal de pavor por lo que estaba sucediendo.
"¿Vos en qué mundo vivís? ¿Agarraste algún libro alguna vez? Pero la p... madre...", deslizó enojado el panelista. Y continuó la riña: "Vos estás llorando por un tuit, dale... no es serio. ¿Quién es Luis Juez? ¿La madre Teresa de Calcuta?", manifestó Pérez.
Y agregó: "Uno tiene la libertad de expresarse en las redes y decir lo que piensa de un político. ¿Desde cuándo son 'incriticables' los políticos?", cuestionó, lo que despertó más bronca en Canaletti. "La put... madre, pero ¿de dónde lo sacaron a este tipo?", cerró.
El tenso debate ardió en la pantalla del canal mencionado, por la férrea defensa del joven al grave mensaje que dio el Gordo Dan en redes sociales. El momento no tardó en viralizarse en X, donde muchos internautas comentaron e interactuaron con lo sucedido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario