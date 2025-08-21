"Son un asquito", el duro ataque del titular de la Cámara Argentina de Comercio a los diputados

En su alegato también pidió una rebelión contra los impuestos que cobran provincias y municipios, un planteo que sonó a deslegitimar la estructura misma del federalismo argentino, y que despertó murmullos entre algunos empresarios presentes, más preocupados por la volatilidad financiera de las últimas semanas que por consignas altisonantes.

El clima del encuentro dejó en claro que, más allá de los gestos protocolares, la agenda empresaria también está marcada por contradicciones internas. Mientras Susan Segal, referente histórica del Council, habló en su discurso de apertura de la necesidad de continuar con el ordenamiento fiscal, Grinman eligió el camino de la descalificación fácil, el tono tribunero y las frases efectistas.