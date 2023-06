Ahora Luis Juez dice que en Córdoba repartían droga a cambio de votos para el gobernador electo

Cuando un sorprendido Eduardo Feinmann le preguntó si tenía algo documentado de todo lo que decía, el ex embajador macrista evadió la pregunta y continuó lanzando denuncias sin pruebas.

"Soy abogado penalista y me contaban que hubo reuniones con barrabravas... estos tipos no tienen límites a la hora del populismo. Yo tengo límites para buscar votos", añadió Juez.

luis juez

Luis Juez, mal perdedor

Con casi el 95% de las mesas escrutadas, finalmente, luego de desconocer los datos de este domingo a la noche, el candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, reconoció este lunes por la mañana la derrota electoral ante Martín Llaryora. Sin embargo, el senador lanzó: "A los tramposos no les acepto nada".

"A los tramposos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", sostuvo Juez contundente en diálogo con Radio Mitre de Córdoba.