Luis Juez contra la democracia: "Ningún argentino puede garantizar que les salvó la vida"

“El ladrón es ladrón, no importa si es de derecha o izquierda y nosotros los argentinos queremos que no nos roben pero votamos ladrones", contó Luis Juez quizás olvidando que en 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021 la oposición que integra es la que ganó las elecciones. O no...

Otro de los disparates de Juez tuvo que ver con la realidad de las personas con capacidasdes diferentes. "Los discapacitados como no votan son invisibles”, lanzó sin ningún tipo de criterio ni argumento.

Luis Juez fue embajador argentino en Ecuador y debió abandonar Quito tras llamar "sucios" a los de ese país.