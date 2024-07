La insólita explicación de Luis Juez tras su "blooper" en el Consejo de la Magistratura

Inmediatamente, el secretario del Consejo le hizo notar que el micrófono estaba abierto, lo que llevó al funcionario a apagarlo inmediatamente.

La explicación de Luis Juez tras su "blooper" en el Consejo de la Magistratura

En diálogo con Alejandro Fantino y tras el comentario de que se había convertido en tendencia por lo sucedido, el senador manifestó: "Me contaba mi hijo Martín, dice 'papi, ¿por qué no subís un tweet para aclarar?' ¿Aclarar qué? Estábamos esta manaña en la reunión del Consejo de la Magistratura y estábamos discutiendo la conducta del juez del Dorado, Misiones, denunciado por el gremio judicial y todos los empleados de su juzgado por maltratador", comenzó indicando.

"Entonces cuando vos tenés que sancionar a un juez que gana una fortuna, que está nombrado de por vida, que sabe que nunca le va a pasar nada, bueno, la sanción es de un 30% de su salario por un mes... En ese contexto fue planteado el tema, pero lo que pasa es que también, la miserabilidad de algunos... yo no me puedo hacer cargo de que alguien piense que yo estoy planteando... no, muchachos, están hablando con Luis Juez, yo tengo la lengua larga pero las uñas cortas", se defendió tras una polémica frase que involucra al dinero.

Seguidamente, insistió con la cuestión del juez sancionado: "Estábamos votando el tema y yo digo 'loco, ¿en serio? bueno, alguna moneda tenemos que sacar'. Pero a los tipos no los toca nadie, porque esa es la verdadera casta, ahí tenés la casta", lanzó.

"Me encanta este quilombo porque nadie va a saber que estamos hablando del Dr. Guerrero, juez del Dorado, de Misiones, porque con la sanción el tipo pasaba desapercibido. Vaya esta aclaración de Luis Juez como modo de disculpa a los trabajadores del juzgado del Dr. Guerrero que fueron maltratados por este tipo", señaló, desviando la atención sobre sus dichos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ljuez/status/1811183583177908456&partner=&hide_thread=false Espero sirva este video para destacar la miserabilidad de algunos que se regodean creyendo que me perjudican y no se dan cuenta que hablan más de ellos que de mí. pic.twitter.com/AAhyPz63Gr — Luis Juez (@ljuez) July 10, 2024