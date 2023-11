Extraño: Luis Novaresio aceptó con liviandad a un homofóbico en su programa

A esto, Rodríguez lanzó: “Soy poco empático. No me joden (los derechos), no me meto, que es distinto. No protesto. Cuando yo estaba en el CEMA el 80% de los empleados eran mujeres [...], siempre confié más en las mujeres que en los hombres. Jamás me preocupé si un empleado o una empleada era gay, no me molestaba. Cuando me vienen a joder con la Marcha del Orgullo dijo ‘dejenme de hinchar las pelotas’. Yo siempre respeté a los gays. No hace falta que se desnuden adelante mío para que me de cuenta que existen”.

Cuando Novaresio le mencionó que existe la discriminación, el economista respondió tajante: “Si otro discrimina será problema del otro. Por eso digo que no soy empático. Yo no discrimino”.

novaresio

Sin embargo, al hablar sobre la Marcha del Orgullo, lanzó: “No me gusta, no me gusta ver hombres peludos desnudos con corpiño”. Tras esto, el conductor de LN+ el propuso: “La próxima marcha del orgullo venís conmigo, yo te invito”.

Carlos Rodríguez continuó firma en su postura y aseguró: “No, es que no me gusta, es un tema de hormonas. Creo que los gays no entienden el tema [...] Yo respeto y me siento cómodo (con una persona homosexual). Se que vos sos gay - por Novaresio - y me siento perfectamente cómodo con vos, al 100%. Pero si veo dos hombres besándose me duele la barriga”.

A esto le sumó más declaraciones escandalosas: “Hay un problema que tienen que entender, es la testosterona, un problema hormonal. Si veo dos mujeres besándose me encanta, si veo dos hombres me duele la barriga”.

Contundente, Luis Novaresio cerró la discusión y le respondió: “Yo tengo tanta testosterona como vos. A mi me duele la barriga cuando a un pibe lo hecha de su casa o no le dan trabajo por ser gay”.

“Yo no haría eso”, sostuvo Carlos Rodríguez antes de que la entrevista cambiara de tema.