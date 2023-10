Luis Novaresio: "Mauricio Macri dinamitó Juntos por el Cambio y nació el Macri-Mileísmo"

"Vos estás en una coalición, tomás una decisión sin consultar con tus socios, y decidía apoyar a un candidato", remarcó, apoyando la versión de la UCR sobre la "decisión inconsulta" de Patricia Bullrich y el expresidente.

- Si, lo dinamitó Macri. Vos estás en una coalición, tomás una decisión sin consultar con tus socios, y decidís apoyar a un candidato.” - pregunta @mirthalegrand a @luisnovaresio — La Mesaza (@lamesazaarg) October 29, 2023

En este sentido, Ángel de Brito acotó: "Si Macri lo destruyó, es porque no era tan fuerte realmente. Un solo dirigente no puede destruir todo", al mismo tiempo que aclaró que no lo entusiasma "ninguno de los dos candidatos".

