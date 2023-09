Macri criticó a los diputados que dieron quórum por Ganancias: el radicalismo lo cruzó

“Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”, manifestó el expresidente en diálogo con Cadena3. Además, afirmó que "el populismo es muy contagioso”.