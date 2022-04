Macri no puede hablar 10 segundos sin equivocarse: "quiero desearles un abrazo muy grande"

Macri habló además de un eventual “segundo tiempo del cambio” en referencia a una eventual candidatura presidencial de quien terminó su mandato en 2019.

"Quiero desearles un abrazo muy grande"

"No sabe leer, no sabe leer viejo y es presidente", se indignó alguna vez Diego Maradona. Y tenía razón, como no sabe leer tampoco sabe hablar y lo demuestra cada vez que tiene que decir tres palabras seguidas.

"Quiero desearles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y que se preparen...", dijo Macri. La cuestión es que en su entorno ni ninguno de los que recibieron el mensaje se dignaron a escucharlo, porque si lo hubieran hecho no lo hacían público.

video macri