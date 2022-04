Cristina Kirchner: "En la defensa de los intereses de la patria no hay una cuestión de ideología"

Al hablar en el homenaje que encabezó junto al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, Cristina señaló que “antes de la Guerra, los militares pensaban que los ingleses no iban a venir a Malvinas porque algunos en Estados Unidos habían dicho que Galtieri era un general majestuoso. Creían que se habían puesto del lado de los buenos y no les iba a pasar nada. No hay buenos ni malos. El mundo es una cuestión de intereses", remarcó la exmandataria.

La titular del Senado ponderó las acciones políticas para el inicio los trabajados de identificación de los soldados caídos en Malvinas que comenzaron durante su segunda gestión como presidenta, y destacó el hecho de que el Museo Malvinas esté emplazado en el predio de la ex Esma, donde funcionó durante la última dictadura cívico militar el centro de detención clandestino más grande de la Ciudad de Buenos Aires.

Cristina afirmó además que la Guerra de Malvinas "puso fin al Partido Militar que había actuado en Argentina desde 1930", y afirmó que los exsoldados presentes en el homenaje “fueron junto a las Madres de Plaza de Mayo los que parieron la democracia. Y fue Malvinas la que terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina".

"Quienes hicieron la Guerra de Malvinas fueron los mismos que secuestraron e hicieron desaparecer a miles de argentinos porque tenían ideas marxistas. Y cuando Estados Unidos les dio la espalda terminaron en una conferencia de Países no Alineados en La Habana y con Fidel Castro... Qué manera de correr para llegar a ningún lado", dijo.

Fernández de Kirchner reafirmó además la necesidad de "revisar y repensar" el sistema de defensa argentino pero no en lo "militar ofensivo" sino en lo que se refiere a sus riquezas como la primera reserva de gas en Vaca Muerta y la cuarta de petróleo no convencional. En este sentido, puso como ejemplo a Estados Unidos en la defensa de sus intereses.

"El problema no es de Estados Unidos; el problema es de nosotros los argentinos, a ver si nos notificamos de una vez por todas. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses. Ojalá todos tuviéramos esa misma actitud", expresó.

Finalmente, la expresidenta recalcó que el aniversario por Malvinas "puede ser no solo una evocación espasmódica cada 2 de abril sino algo que nos obliga a seguir luchando por ellas pero además de luchar hacerlo con inteligencia y con aliados".